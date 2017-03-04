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Чому варто їсти банани щодня

15:12, сьогодні 1276 Читать новость на русском
Користь від бананів
Користь від бананів / isty.com.ua

Банани вважаються одними із найкорисніших фруктів, адже вони можуть замінити навіть деякі ліки.

Ми зібрали лише деякі корисні властивості цього фрукта.

Вітаміни

В одному плоді багато вітамінів групи В, які необхідні для бадьорості, високого імунітету та хорошої пам'яті. До того ж, в бананах міститься денна норма калію, який потрібен для нормального обміну речовин.

Багато клітковини

Банан насичений харчовими волокнами, які нормалізують травлення та запобігають накопиченню зайвих жирових відкладень.

Відновлення клітин шлунку

Банан – просто знахідка для людей із проблемами травлення. Його навіть рекомендують лікарі на ранніх стадіях замість таблеток при гастриті, харчових та алкогольних отруєннях. Все діло в тому, що банан чудово відновлює пошкоджені клітини слизової шлунку.

via GIPHY

Знімає набряки

Банани допомагають воді не затримуватись в організмі. А поганий водний обмін саме і провокує різноманітні набряки. Вони можуть виникати через певні хвороби або, наприклад, після надто активної вечірки.

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Покращення настрою

В бананах дуже багато гормону триптофану, який відповідає за настрій. Вчені виявили, що через кілька хвилин після бананового перекусу у людей покращується настрій.

via GIPHY

Підвищує лібідо

Банан – найвідоміший афродизіак у світі. Тому десерт з бананами під час романтичного вечора можуть гарантувати вам приємне продовження.

Окрім корисних властивостей, банан також досить калорійний. Тому не варто зловживати цим фруктом, адже можна набрати трохи зайвих кілограмів.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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