Чому вбили Вороненкова: думка журналіста

Цілком ймовірно, що екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова виманили на зустріч з Іллею Пономарьовим.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Вороненко намагався пересуватися таємно, по телефону намагався не говорити. Як колишній співробітник спецслужб прекрасно усвідомлював небезпеку, і вживав заходів обережності. Його місце проживання було секретом. Вичислити маршрут його руху було дуже непросто", – пише журналіст.

На його думку, те, що за вбивством стоять російські спецслужби – очевидно. А вбили Дениса Вороненкова виключно через його політичні погляди і дані, які він надав проти режиму Путіна у справі Януковича.

Бізнес-конфліктів у нього в РФ не було. Він знав усіх, він був людиною з системи. Чи не на високому рівні, але в Держдумі він іноді спілкувався і з нинішнім главою Служби зовнішньої розвідки РФ Наришкіним, і з помічником президента Путіна Владиславом Сурковим, куратором "українського питання",

– додав Бутусов.

За словами журналіста, свідчення Вороненкова у справі проти Віктора Януковича мали велику цінність і російський політик знав, що його можуть за це спробувати вбити.

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Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.



Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували.