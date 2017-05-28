Чому випадає волосся: 4 неочікуваних причини

Надмірне випадіння волосся – головний біль багатьох жінок та дівчат. Проблема, яка турбує багатьох, може мати зовсім неочікувані причини.

В нормі людина має втрачати до 100 волосків в день. Інтенсивність їх випадіння може бути пов’язана з вагітністю чи старінням. Але існують і інші причини.

Надмірна любов до зачісок

Косички, гульки та різноманітні плетіння – це дуже красиво, але не кожного дня. Зачіски сильно травмують волосся, адже натягуються корені волосин і воно втрачає свою силу.

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Стрес

Стрес – це справжній ворог для усього тіла, в тому числі і для волосся. Після сварки з близькими або через нервове напруження на роботі волосся може випадати просто шалено.

Щоб подолати стрес можна займатись йогою, медитацією та старатись сприймати усе не так близько до душі.

Багато солодкого

Велика кількість цукру в раціоні піднімає рівень інсуліну в крові. А це послаблює коріння волосся і стимулює їх випадіння.

Жорстка дієта

Волосся і жіночий організм загалом не любить строгих та малокалорійних дієт. При швидкому схудненні кілограми можуть дуже швидко повернутись назад, а лікувати волосся доведеться довше.

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Не бійтеся вживати правильні жири. Це авокадо, різноманітне насіння, нерафінована оливкова олія та жирна риба. Намагайтеся не обмежувати себе в харчуванні, а просто вибирати здорові і якісні продукти.