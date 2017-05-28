19:00
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 17:00: Обстріли Красногорівки. Статус для волонтера
Випуск новин
17:49, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Чому випадає волосся: 4 неочікуваних причини

17:30, сьогодні 1014 Читать новость на русском
Волосся може випадати через неправильне харчування
Волосся може випадати через неправильне харчування / pexels.com

Надмірне випадіння волосся – головний біль багатьох жінок та дівчат. Проблема, яка турбує багатьох, може мати зовсім неочікувані причини.

В нормі людина має втрачати до 100 волосків в день. Інтенсивність їх випадіння може бути пов’язана з вагітністю чи старінням. Але існують і інші причини.

Надмірна любов до зачісок

Косички, гульки та різноманітні плетіння – це дуже красиво, але не кожного дня. Зачіски сильно травмують волосся, адже натягуються корені волосин і воно втрачає свою силу.

Читайте також: Помилки, які усі ми робимо в душі

Стрес

Стрес – це справжній ворог для усього тіла, в тому числі і для волосся. Після сварки з близькими або через нервове напруження на роботі волосся може випадати просто шалено.

Щоб подолати стрес можна займатись йогою, медитацією та старатись сприймати усе не так близько до душі.

Багато солодкого

Велика кількість цукру в раціоні піднімає рівень інсуліну в крові. А це послаблює коріння волосся і стимулює їх випадіння.

Жорстка дієта

Волосся і жіночий організм загалом не любить строгих та малокалорійних дієт. При швидкому схудненні кілограми можуть дуже швидко повернутись назад, а лікувати волосся доведеться довше.

Читайте також: Список продуктів для ідеальної тонкої талії

Не бійтеся вживати правильні жири. Це авокадо, різноманітне насіння, нерафінована оливкова олія та жирна риба. Намагайтеся не обмежувати себе в харчуванні, а просто вибирати здорові і якісні продукти.

Теги: LifeStyle Здорове життя
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Візовий режим з агресором: варто чи ні?
сьогодні, 17:01 Візовий режим з агресором: варто чи ні?
Блог Медіа 1083
День народження Положинського: Топ-15 пісень, які змусять вас ностальгувати
сьогодні, 16:08 День народження Положинського: Топ-15 пісень, які змусять вас ностальгувати
1120
Только глупые сейчас выбирают профессии, которых уже и не существует-то
сьогодні, 12:17 Только глупые сейчас выбирают профессии, которых уже и не существует-то
Володимир Співаковський 4317
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": иногда просто хочеться послушать чей-то наивный оптимизм
Ольга Черненко 2602
Когда менты волокут ребенка – ну его нах@ен, такую страну
27 травня, 22:30 Когда менты волокут ребенка – ну его [email protected], такую страну
Аркадий Бабченко 7878
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук