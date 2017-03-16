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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Чому влада змінила свою думку, — думки експертів про рішення РНБО

23:54, 15 березня 351 Читать новость на русском
Торгова блокада на Донбасі
Торгова блокада на Донбасі / ukranews.com

Через лінію розмежування на Донбасі відтепер не возять вантажі. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Ще тиждень тому керівництво держави переконувало українців, що блокада дестабілізує ситуацію в країні. Сьогодні ж, 15 березня, транспортне сполучення з тимчасово непідконтрольними територіями зупинили одним розчерком пера.

Офіційно блокаду запроваджують через російську агресію та дії терористів, які націоналізували українські підприємства. Більшість із них, до слова, належать компанії ДТЕК та її власнику Рінату Ахметову.

За словами президента, підприємства платили Україні податки, за які фінансувалась армія. Хоча представники ДНР та ЛНР у інтерв’ю російським ЗМІ неодноразово вихвалялися, що отримували гроші від підприємств Ріната Ахметова.

Рішення діятиме, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені в Українські виробництва. Виняток щодо переміщення вантажів буде зроблено лише для гуманітарних вантажів,
– наголосив Президент України Петро Порошенко.

На думку експертів, Порошенко швидше за все злякався суспільного тиску. Блокаду підтримували все більше людей. А після розгону редуту у Кривому Торці хвиля спротиву прокотилася по всій країні. Міські та обласні ради почали приймають рішення про підтримку учасників блокади. Рейтинг Президента захитався.

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Влада чудово розуміє, що буде, якщо вона зараз цього не зупинить. Нас чекають рішення Закарпатської міської ради та інших рад. А це, відповідно, делегімітизація влади на місцях. От делегімітизацію на місцевому рівні не можна допустити,
– пояснив політичний експерт Віктор Таран.

Прихильники блокади рішенням РНБО задоволені. Вважають це своєю заслугою.

"Ми розуміємо, що сьогоднішнє рішення Ради нацбезпеки та оборони не сталося б, якби не було блокади. Ми дуже вдячні людям, які в умовах панування клептократів, в умовах паралічу української держави вийшли на рейки і спонукали державні інституції виконувати свої завдання з оборони України", – запевнив народний депутат Єгор Соболєв.

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Однак, кажуть експерти, святкувати остаточну перемогу поки що рано. Рішення РНБО тимчасове. Тож олігархи, зацікавлені в бізнесі на крові, шукатимуть шляхи якнайшвидше відновити торгівлю.

Теги: Петро Порошенко Україна Верховна Рада Політика Блокада РНБО Єгор Соболєв
Джерело: 24 Канал
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