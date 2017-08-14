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Чому ядерної війни між США та КНДР наразі не варто чекати: прогноз експерта

18:15, сьогодні 894 Читать новость на русском
Ядерна війна між США та КНДР не на часі?
Ядерна війна між США та КНДР не на часі? / pressenza.com

Відсутність приготувань Пентагону до військової операції, а також той факт, що Вашингтон не зменшує чисельності американських дипломатів у Південній Кореї та Японії, свідчить, що Сполучені Штати зараз не збирається воювати з Північною Кореєю.

Таку думку в коментарі "24" озвучив експерт Інституту світової політики Михайло Бєлєсков.

Минулого тижня Дональд Трамп пригрозив КНДР і отримав жорстку відповідь Кім Чен Ина про можливу відповідь у формі ракетних ударів по базі США на острові Гуам.

Бєлєсков вважає, що подальші заяви держсекретаря Рекса Тіллерсона та міністра оборони США Джеймса Меттіса спрямовувалися на зниження градусу протистояння із Північною Кореєю.

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Американська преса відзначила, що заява Трампа про готовність збройних сил США протидіяти КНДР не супроводжувалася військовими та дипломатичними приготуваннями.

Наближення військових дій супроводжуються зменшенням присутності дипломатів у зоні конфлікту. Цього не відбулося. Тому заяви Трампа і Кім Чен Ина нічим не підкріплені,
– заявив експерт.

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Експерт також сумнівається у спроможності північнокорейських ракет "Хвасонг" останньої моделі пролетіти 3400 км і досягнути американської бази в Гуамі, адже 6 з 7 попередніх запусків ракети виявилися невдалими.

Теги: Новини України Новини політики КНДР США
Джерело: 24 Канал
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