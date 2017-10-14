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Чому загибла напівоголена росіянка поїхала в Домінікану: її сестра розкрила подробиці

23:01, 14 жовтня 1846 Читать новость на русском
Загибла росіянка Наталя Бородіна
Загибла росіянка Наталя Бородіна / Соцмережі

Росіянка Наталя Бородіна, яка померла під час виконання стриптизу у Домініканській республіці, переїхала у Москву одразу після закінчення школи. А її поїздка у Домінікану вийшла спонтанною.

Про це вона розповіла у коментарі одному з російських ресурсів.

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"Ми з нею добу не спілкувалися. Виходить, якраз вона вже загинула, і тому не було зв'язку. Звичайно, я знала, що вона поїхала туди. Ми спілкувалися з нею щодня. Вона з ранку вставала та завжди мені дзвонила. Я була в курсі всіх її справ", – підкреслила жінка.

За словами сестри загиблої, поїздка в Домінікану була спонтанною: Наталя все зорганізувала за тиждень і хотіла там просто відпочити.

Вона також додала, що її сестра переїхала в Москву відразу після того, як закінчила школу,

У Москві Наталя народила сина. Це вже потім хлопчик переїхав до родичів у Златоуст. Зараз він вже про все знає", – підсумувала жінка.

Теги: Новини Росії Латинська Америка Жертви
Джерело: 24 Канал
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