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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Чому загинула Бережна: свідки висувають неочікувану версію

13:30, сьогодні 6218 Читать новость на русском
Ірина Бережна загинула через сон свого водія (ілюстрація)
Ірина Бережна загинула через сон свого водія (ілюстрація) / Соцмережі

Смертельна ДТП за участю екс-нардепа від "Партії регіонів" Ірини Бережної сталася не через серпантин, з якого нібито злетів автомобіль, в якому перебувала політик.

Зокрема, так переконують свідки у коментарях хорватським ЗМІ, де і сталася аварія, пишуть "Вести".

"Це хороша траса, без різких поворотів. За попередньою версією, причиною ДТП став сон водія. Також, авто рухалося на дуже великій швидкості", – цитує видання очевидців.

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До слова, це підтверджує і те, що від удару машину сильно зім'яло.

"Пожежникам протягом двох годин довелося розрізати автомобіль, щоб витягнути постраждалих. Давно там не було страшнішої аварії ", – каже ще один співрозмовник.

Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.

Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з срепантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.

Теги: Новини України Загинула Ірина Бережна Аварії та ДТП Хорватія
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