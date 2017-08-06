Чому загинула Бережна: свідки висувають неочікувану версію

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Смертельна ДТП за участю екс-нардепа від "Партії регіонів" Ірини Бережної сталася не через серпантин, з якого нібито злетів автомобіль, в якому перебувала політик.
Зокрема, так переконують свідки у коментарях хорватським ЗМІ, де і сталася аварія, пишуть "Вести".
"Це хороша траса, без різких поворотів. За попередньою версією, причиною ДТП став сон водія. Також, авто рухалося на дуже великій швидкості", – цитує видання очевидців.
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До слова, це підтверджує і те, що від удару машину сильно зім'яло.
"Пожежникам протягом двох годин довелося розрізати автомобіль, щоб витягнути постраждалих. Давно там не було страшнішої аварії ", – каже ще один співрозмовник.
Нагадаємо, 5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.
Згодом стали відомими і подробиці трагедії – зокрема, в українському МЗС переконують, що авто з політиком злетіло з срепантину, натомість хорватські ЗМІ повідомляють про зіткнення автівки з ліхтарним стовпом на трасі.