Чому жінкам корисно пити пиво: неочікувані висновки вчених

Вчені з університету Каліфорнії з’ясували, як напої на основі хмелю впливають на людей.

Виявилось, що пиво є чудовим джерелом харчового кремнію, який сприяє зміцненню кісткової тканини.

Вчені навіть провели дослідження, аби з’ясували, в якому сорті пива міститься найбільше кремнію. У цьому конкурсі перемогли світлі сорти хмільного напою. В той же час в безалкогольносму пиві найменше кремнію.

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Кремній важливий для розвитку кісткової системи організму і формування сполучних тканин, так як він бере участь в засвоєнні кальцію, який з віком вимивається з організму інтенсивніше.

Вчені вважають, що помірне вживання пива може сприяти лікуванню остеопорозу – захворювання, пов'язаного з пошкодженням кісткової тканини. Однак при цьому вчені радять не забувати, що пиво викликає алкогольну залежність і вживати його потрібно з обережністю.