Чому жінки хочуть займатись сексом: вчені назвали найпопулярніші причини

Дослідники факультету психології Оттавського університету назвали ряд найпопулярніших причин, через які жінки займаються сексом. Причини виявились дуже різними і водночас схожими між собою.

Про це повідомляє Maxim.

У дослідженні взяли участь 510 жінок у віці від 21 року, де було запропоновано список зі 140 можливих причин для сексу і попросили відзначити ті, які їм підходять. Також, біля кожної зазначеної причини респондентів попросили вказати, скільки разів вони займалися сексом під цим приводом з малознайомим або коханим чоловіком, а також з малознайомою або коханою жінкою.

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У висновку стало відомо, що до малознайомих людей жінок більше тягне фізіологія, а в стосунках з коханими бажання до сексу пробуджують емоції.

А серед найпопулярніших причин, через які жінки займаються сексом з малознайомими партнерами були наступні: Я хотіла отримати фізичне задоволення; Я збудилася від його зовнішнього вигляду; Я була збуджена.

У свою чергу причини, через які жінки займаються з коханими виглядають наступним чином: Я хотіла показати прихильність до людини; Я хотіла висловити свою любов; Я хотіла емоційної близькості.

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