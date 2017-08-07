Чому жінки хочуть займатись сексом: вчені назвали найпопулярніші причини

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Дослідники факультету психології Оттавського університету назвали ряд найпопулярніших причин, через які жінки займаються сексом. Причини виявились дуже різними і водночас схожими між собою.
Про це повідомляє Maxim.
У дослідженні взяли участь 510 жінок у віці від 21 року, де було запропоновано список зі 140 можливих причин для сексу і попросили відзначити ті, які їм підходять. Також, біля кожної зазначеної причини респондентів попросили вказати, скільки разів вони займалися сексом під цим приводом з малознайомим або коханим чоловіком, а також з малознайомою або коханою жінкою.
Читайте також: Чому секс у шлюбі стає кращим та яскравішим: пояснення психотерапевта
У висновку стало відомо, що до малознайомих людей жінок більше тягне фізіологія, а в стосунках з коханими бажання до сексу пробуджують емоції.
А серед найпопулярніших причин, через які жінки займаються сексом з малознайомими партнерами були наступні: Я хотіла отримати фізичне задоволення; Я збудилася від його зовнішнього вигляду; Я була збуджена.
У свою чергу причини, через які жінки займаються з коханими виглядають наступним чином: Я хотіла показати прихильність до людини; Я хотіла висловити свою любов; Я хотіла емоційної близькості.
Читайте також: Як отримати більше задоволення від сексу: поради психолога