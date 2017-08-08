Чому зраджують мілленіали, або покоління 90-тих: відповідь вчених

Американські дослідники з Університету Теннессі провели дослідження та виявили, через які причини найчастіше зраджують такий тип людей як мілленіали.

Про це розповіли в Independent.

Нагадаємо, що мілленіали – це покоління люедй, народжених після 1981 року та які зустріли нове тисячоліття в юному віці. Таким людям характерна велика залученість до цифрових технологій, порівняно з попереднім поколінням.

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Тому, в рамках дослідження, вчені опитали групу з понад сто людей, де середній вік дорівнював 22 рокам. Близько 73% респондентів зізналися, що зраджували партнеру протягом останніх шести місяців. Головною причиною такого фактору фахівці назвали сексуальну незадоволеність.

Науковці відзначають, що незадоволеність часто виникає у пар, які мало спілкуються один з одним. Друга за популярністю причина – незалежність. Це означає, що партнер хотів відчути свободу, в якій його обмежують.

Серед інших причин були названі: алкогольне сп'яніння, привабливість людини і нові відчуття.

Таку поведінку вчені пов'язують з тим, що мілленіали дорослішають не так швидко, як їх батьки. У своєму віці вони менше думають про серйозні стосунки і заміжжя, тому можуть поводитись більш безтурботно.

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