Чорний січень 1990 в Азербайджані: як жахлива трагедія забрала життя сотні людей

27 років тому радянське керівництво спробувало закріпити свою присутність в Азербайджані силою. Тоді в країні загинуло понад 100 мирних жителів.

20 січня 1990 року ввійшло в історію Азербайджану як найжорсткіший акт насильства. Тоді радянська влада ввела у Баку війська. Причиною стало націоналістичні руху та мітинги на тлі економічної розрухи, Карабаського конфлікту і бездіяльності радянського уряду.

Трагедія забрала життя понад 130 мирних жителів. Більше семиста – отримали поранення. Більшість з них навіть не знали про введення надзвичайного стану. Дехто загинув просто по дорозі на роботу. Напередодні ввечері стався вибух на телестанції. Тож повідомлення з телеекранів так і не пролунало.

Історія циклічна, наголошують азербайджанці порівнюючи чорний січень з нинішніми подіями в Україні.

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Мільйони людей по всьому світу сьогодні вшановують пам'ять жертв кривавого січня та засуджують дії радянської влади.

Менш ніж за рік після трагедії Михайло Горбачов отримав Нобелівську премію миру. Його нагородили за внесок у процес ядерного роззброєння. В той же час Нобелівський комітет забув про те, що саме за правління Горбачова у СРСР спалахнула низка міжнаціональних конфліктів з людськими жертвами.