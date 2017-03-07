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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Чорновол влаштувала ганебну сцену блокувальникам: опубліковано відео

22:48, 6 березня 3230 Читать новость на русском
Народний депутат Тетяна Чорновол
Народний депутат Тетяна Чорновол / Фото з Facebook

Нардеп Тетяна Чорновол приїхала до учасників блокади торгівлі з окупантами і почала грубо ображати чоловіків.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Вікторія Мамотюк.

"Народна депутатка Тетяна Чорновол знаючи, що справжні чоловіки не вдарять жінку, приїхала до учасників блокади торгівлі з окупантами і влаштувала справжню провокацію. Вона вимагала припинити блокаду, називала ветеранів АТО "путінськими прихвостнями", "імпотентами" та іншими образливими словами", – зазначає Мамотюк у дописі.

Журналістка додала, що одній з жінок увірвався терпець і та вдарила Тетяну Чорновіл у лице.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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Нагадаємо, помічник депутата Тетяни Чорновол Андрій Дзіндзя на авто збив одного з учасників торговельної блокади під час сутичок і втік із місця події.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Блокада Скандал
Джерело: 24 Канал
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