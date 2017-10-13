Чотири російські фільми заборонили демонструвати та розповсюджувати в Україні

13 жовтня Державне агентство з питань кіно анулювало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, які було видано на всі фільми компанії "Маркер Медіа".

Як повідомляє прес-служба відомства, мова йде про такі російські стрічки, як "Мої чужі діти" (режисер Вадим Нетецький), "Дзвінок з минулого" (режисер Сергій Васьковський), "Любов не обдуриш" (режисер Андрій Задворний) і "Всупереч всьому" (режисер Андрій Задворний).

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Зазначається, що на них було анульовано державне посвідчення на право розповсюдження та демонстрування, а також скасувано державну реєстрацію.

Рішення було ухвалено на підставі ст. 15 ЗУ "Про кінематографію" та пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315. Статтею 15 ЗУ "Про кінематографію" регламентовано перелік підстав щодо відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів, а також анулювання та скасування державної реєстрації, в тому числі у разі виявлення у документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей,

– підкреслили у Держкіно.