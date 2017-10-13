10:26
14 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. CNN захворів
Вєсті Кремля
22:03, 13 жовтня
Вєсті.UA. Борщ Порошенка. Гройсман зварювальник
Вєсті.UA
19:41, 13 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 22:00: Акція в Угорщині. Підняття пенсій
Випуск новин
23:16, 13 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Чотири російські фільми заборонили демонструвати та розповсюджувати в Україні

00:34, сьогодні 1449 Читать новость на русском
В Україні заборонили 4 російські фільми
В Україні заборонили 4 російські фільми / Соцмережі

13 жовтня Державне агентство з питань кіно анулювало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, які було видано на всі фільми компанії "Маркер Медіа".

Як повідомляє прес-служба відомства, мова йде про такі російські стрічки, як "Мої чужі діти" (режисер Вадим Нетецький), "Дзвінок з минулого" (режисер Сергій Васьковський), "Любов не обдуриш" (режисер Андрій Задворний) і "Всупереч всьому" (режисер Андрій Задворний).

Читайте також: Режисер пропагандистського фільму "Крим" зробив резонансне зізнання

Зазначається, що на них було анульовано державне посвідчення на право розповсюдження та демонстрування, а також скасувано державну реєстрацію.

Рішення було ухвалено на підставі ст. 15 ЗУ "Про кінематографію" та пункту 12 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315. Статтею 15 ЗУ "Про кінематографію" регламентовано перелік підстав щодо відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів, а також анулювання та скасування державної реєстрації, в тому числі у разі виявлення у документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей,
– підкреслили у Держкіно.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини культури Кіно Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Поліцейська машина скоїла подвійне ДТП у Одесі: є потерпілі
20 травня , 21:28
Від спеки мліють навіть коні: безпрецедентний випадок трапився в Одесі
6 серпня , 16:30
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення зазнала дитина
 9 червня , 01:30
Розгляд справи Януковича знову перенесли
 11 жовтня , 10:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук