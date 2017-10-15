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Чотири зупинки серця за добу: у Росії померло немовля, яке постраждало від падіння трапу

13:12, сьогодні 1374 Читать новость на русском
Дівчинка пережила чотири зупинки серця за добу
Дівчинка пережила чотири зупинки серця за добу / Соцмережі

В одній із лікарень російського Санкт-Петербурга від важких травм померла дівчинка, що постраждала внаслідок падіння трапу, яке відбулося в аеропорту "Пулково" наприкінці вересня.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на російські інформаційні ресурси.

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Зазначається, що смерть дитини підтвердили її родичі та близькі.

За їхніми словами, лікарі зробили все можливе для порятунку 1,5-річної дитини. Дівчинка померла вранці 14 жовтня.

"Напередодні у дитини зупинилося серце. Це була вже четверта зупинка за добу. Вона з ранку перенесла три клінічні смерті. У четвертий раз лікарі виявилися безсилими. Вони вже просто не змогли завести серце", – розповіла мати дівчинки.

Нагадаємо, наприкінці вересня в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі під час виходу пасажирів з літака провалилася секція трапа, в результаті чого з триметрової висоти впала жінка, яка несла на руках дитину. У підсумку дівчинка отримала черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

Теги: Жертви Діти Новини Росії Неповнолітні авіація
Джерело: 24 Канал
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