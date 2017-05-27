Чотирилапий герой. Собака врятував життя двох бійців

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Волонтери розповіли історію про собаку "Рекса", який у зоні бойових дій врятував двох бійців. Героїчний пес прикрив собою військових, при цьому сам отримав важкі поранення.
Про це розповів волонтер Василь Будік.
Це трапилось в районі населеного пункту Зайцевого, що на Донеччині.
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Внаслідок обстрілу собака отримав серйозні пошкодження шиї, грудної клітини та лапи. Медики Благодійного фонду "ASAP Хотабич" надали йому першу домедичну і медичну допомогу. За життя тварини півтори години боролися у Торецьку воєнний анестезіолог, воєнний хірург та хірург благодійного центру. Героїчний пес вижив.
При цьому Будік наголошує, що медики Благодійного фонду продовжують боротись за життя українських бійців на передовій. Допомогти фінансово фонду може кожен – деталі за посиланням.