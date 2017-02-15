ЧС з біатлону: одразу дві українки потрапили у топ-10 найкращих в світі

Дві українські біатлоністки Юлія Джима та Олена Підгрушна увійшли в десятку кращих в індивідуальній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону.

Світова першість вже другий тиждень триває в австрійському Хохфільцені. З двома промахами у пасиві 9-ю фінішувала Юлія Джима. Два промахи, які в індивідуалці автоматично стають двома штрафними хвилинами, також "заробила" капітан української жіночої збірної Олена Підгрушна. Чемпіонкою світу в індивідуальній гонці серед жінок стала німкеня Лаура Далмайєр. Читайте також: ЧС світу з біатлону: українці у ТОП-5 кращих у змішаній естафеті ЧС-2017. Індивідуальна гонка. Жінки 1. Лаура Далмайер (1+0+0+0) 41:30.1 2. Габріела Коукалова (1+0+0+0) +24.7 3. Алексія Рунггальдье (0+0+0+0) +1:45.6 ... 9. Юлія Джима (0+0+1+1) +2:46.1 10. Олена Підгрушна (1+0+0+1) +2:54.6 20. Ірина Варвінець (0+1+0+0) +3:51.4 33. Анастасія Меркушина (1+0+1+0) +4:17.4 Раніше на Чемпіонату світу з біатлону у гонці-переслідуванні Анастасія Меркушина була 8-ю.