ЧС з біатлону: українки завоювали неймовірне срібло в естафеті

Українська жіноча збірна з біатлону посіла друге місце у естафетній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону.
Капітан української команди Олена Підгрушна показала неймовірний фініш на світовій першості, що триває в австрійському Хохфільцені.
Їй вдалось на фінішній прямій здолати біатлоністку з Франції.
Українській збірній у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної вдалось завоювати для синьо-жовтої збірної першу медаль на цьогорічному Чемпіонаті світу.
До слова, за всю гонку українські спортсменки використали найменшу кількість додаткових патронів – лише 4.
Перемогу в жіночій естафеті здобули німкені, третіми – стали француженки.
ЧС-2017. Естафета. Жінки
1. Німеччина (0+9) 1:11:16.6
2. Україна (0+4) +6.4
3. Франція (0+7) +8.1
4. Чехія (0+6) +14.0
5. Італія (0+6) +36.5
6. Швеція (0+7) +1:20.4
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