ЧС з біатлону: українки завоювали неймовірне срібло в естафеті

Українська жіноча збірна з біатлону посіла друге місце у естафетній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону.

Капітан української команди Олена Підгрушна показала неймовірний фініш на світовій першості, що триває в австрійському Хохфільцені.

Їй вдалось на фінішній прямій здолати біатлоністку з Франції.

Українській збірній у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної вдалось завоювати для синьо-жовтої збірної першу медаль на цьогорічному Чемпіонаті світу.

До слова, за всю гонку українські спортсменки використали найменшу кількість додаткових патронів – лише 4.

Перемогу в жіночій естафеті здобули німкені, третіми – стали француженки.

ЧС-2017. Естафета. Жінки

1. Німеччина (0+9) 1:11:16.6

2. Україна (0+4) +6.4

3. Франція (0+7) +8.1

4. Чехія (0+6) +14.0

5. Італія (0+6) +36.5

6. Швеція (0+7) +1:20.4

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