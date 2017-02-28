ЧС з шахів: Музичук програла другу партію

У другій партії фіналу Чемпіонату світу з шахів українка Ганна Музичук поступилась китаянці Тань Чжун'ї.

Сьогодні 28 лютого, Ганні Музичук виповнилось 27 років, проте подарунку собі їй так і не вдалось зробити.

Другий фінальний раунд українка почала чорними, але не змогла втримати переваги над суперницею.

За підсумками двох днів змагань рахунок фінального протистояння став 1,5:0,5 на користь китаянки.

Попереду ще дві фінальні партії, у яких українці потрібні перемоги.

Нагадаємо, 27 лютого перший раунд фіналу Чемпіонату світу з шахів, що триває в Ірані, закінчився внічию.