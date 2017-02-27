ЧС з шахів: після першої партії фіналу українка Музичук йде без поразок

Українська шахістка Ганна Музичук внічию зіграла першу партію фіналу Чемпіонату світу з шахів.

Перший поєдинок фіналу відбувся у понеділок, 27 лютого.

За його підсумками, між українкою Ганною Музичук та китаянкою Тан Жонгуй переможниці визначити не вдалось.

Музичук грала білими і на певному етапі потрапила в цейтнот, через що так і не змогла реалізувати свою перевагу.

Поєдинок завершився на 42-му ходу, пише xsport.ua.

Наступний раунд фіналу, який складатиметься із 4 партій, відбудеться у вівторок, 28 лютого.

Нагадаємо, у півфіналі цьогорічної світової першості українка Ганна Музичук здолала росіянку Олександру Костенюк.