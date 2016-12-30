Чубаров прокоментував гучні заяви Пінчука щодо Криму і НАТО

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що пропозиції бізнесмена Віктора Пінчука щодо відмови від України Криму є капітуляції і вбивства власного майбутнього.

"Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає "болючим компромісом ", в дійсності є запрошенням українців, включно з Кримом і кримських татар, до капітуляції. Оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати в ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава", – написав Чубаров у Facebook.

Він зазначив, що Пінчук пропонує власними руками зробити те, що не вдалося ворогам домогтися за століття – знищити українську національну гідність і вбити в ньому віру в свою державоспособность.

Нагадаємо, в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі та громадянам України піти на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ.