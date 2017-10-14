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Чубаров сповістив про масові затримання кримських татар

20:50, 14 жовтня 157 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / "День"

У суботу, 14 жовтня, більше сотні кримських татар в різних містах Криму вийшли на поодиночні пікети – щонайменше 50 з них затримали.

Про це у Facebook написав лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що пікети пройшли в Алушті, Бахчисараї, Джанкої, Сімферополі, Старому Криму, Судаку, Феодосії, а також Кіровському, Красногвардійському, Нижньогірському, Радянському, Ленінському і районах півострова.

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Він зазначив, що станом на вечір 14 жовтня затримали близько півсотні учасників одиночних пікетів, прізвища 34 затриманих кримських татар уже встановлені.

Активісти вийшли з поодинокими пікетами на знак протесту проти системних репресій російської окупаційної влади щодо корінного народу Криму, масових обшуків і арештів кримських татар, незаконних судилищ і переслідувань членів Меджлісу кримськотатарського народу, місцевих органів національного самоврядування та активістів кримськотатарського національного руху.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Рефат Чубаров
Джерело: 24 Канал
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