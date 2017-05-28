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Чубаров спрогнозував, коли Україна поверне Крим

16:32, сьогодні 1256 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / 24 Канал

Україна зуміє повернути Крим набагато раніше, аніж би того хотіли у Кремлі.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, повернення Криму відбудеться "при нашому житті".

На запитання журналіста, чи для цього має розпастися Російська Федерація, Чубаров відповів: "Різні можуть бути варіанти. Якби і розпалася, ми б, я думаю, не дуже шкодували б. Головне, щоб це було на благо їм самим".

Століття існування Російської Імперії, потім радянської імперії в таких величезних за обсягами територіях вже остаточно продемонстрували: вони не здатні керувати такими масштабами. Нічого тут немає страшного. Нехай беруть свої історично пов'язані землі, які відповідають, можливо, певному етапу розвитку Російської Імперії – і нехай там налагоджують життя,
– додав Чубаров.

Читайте також: Чубаров назвав міста, які планував захопити Путін

Теги: Україна Рефат Чубаров Новини Криму Анексія Криму
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