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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Чубаров вимагає від української влади змінити статус Криму

12:09, сьогодні 1475 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / bigmir

Україна повинна внести зміни до розділу конституції "Автономна Республіка Крим", щоб змінити статус півострова.

Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров, пише "Укрінформ". Він зазначив, що сьогодні, в День Криму, хоче нагадати українцям, що боротьба за повернення півострова продовжується.

Ми озвучимо деякі наші докори українській владі, особливо за те, що нічого не робиться щодо переформатування Кримської автономії... Треба якомога скоріше вносити зміни до Конституції України, розділ "Автономна Республіка Крим", і потім прийняти низку законів,
– наголосив Чубаров.

Він пояснив, що саме від української влади залежить те, наскільки швидким буде процес повернення Криму.

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Крим має бути визначений як статус національно-територіальної автономії, як форма самовизначення кримськотатарського народу,
– підсумував Чубаров.

Теги: Україна Політика Рефат Чубаров Анексія Криму Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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