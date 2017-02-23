Чубаров вимагає від української влади змінити статус Криму

Україна повинна внести зміни до розділу конституції "Автономна Республіка Крим", щоб змінити статус півострова.

Про це заявив очільник Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров, пише "Укрінформ". Він зазначив, що сьогодні, в День Криму, хоче нагадати українцям, що боротьба за повернення півострова продовжується.

Ми озвучимо деякі наші докори українській владі, особливо за те, що нічого не робиться щодо переформатування Кримської автономії... Треба якомога скоріше вносити зміни до Конституції України, розділ "Автономна Республіка Крим", і потім прийняти низку законів,

– наголосив Чубаров.

Він пояснив, що саме від української влади залежить те, наскільки швидким буде процес повернення Криму.

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Крим має бути визначений як статус національно-територіальної автономії, як форма самовизначення кримськотатарського народу,

– підсумував Чубаров.