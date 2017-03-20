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Чудернацький півень вразив мережу своїми габаритами: з'явилось відео

18:55, сьогодні 1013 Читать новость на русском
Півень Брама
Півень Брама / Фото з відкритих джерел

Один з користувачів мережі опублікував відео, в якому півень неймовірно великих розмірів виходить з курника.

Про диво-півня вже розповсюдили ролик провідні світові видання, з чого автор відео надзвичайно радий. Окрім 44 тисяч вподобань, твіт автора сягає 32 тисяч поширень.

В Twitter його назвали і Годзіллою, і динозавром Юрського періоду, півнем, який може ледь не вбити, або ж відео обов’язково має супроводжуватись звуками гігантських кроків.

Проте як виявилось, один з коментаторів відео зазначив, що це лише курка великої породи Брама, виведена в США в 19 столітті. Її півні можуть досягати ваги 5 кг. А такий масивний вигляд вона має через велику кількість пір'я:

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Теги: Курйози LifeStyle світ тварин
Джерело: 24 канал
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