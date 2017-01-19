Чудес не буває, – Олег Прохоренко пояснив майже нульове зростання видобутку українського газу

Попереднє керівництво є винним у тому, що за півтора роки роботи нового менеджменту "Укргазвидобування" не змогло відчутно збільшити видобуток природного газу.

Про це на прес-конференції заявив голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

Відповідаючи на запитання журналістів про причини майже нульового зростання видобутку вітчизняного природного газу, Прохоренко зазначив, що це реальний стан речей, який залишили після себе попередники.

"Ну ви кажете, півпроцента – подивіться на зростання ВВП України. Ось порівняйте наше зростання та ВВП України і задайте питання: це багато чи мало… Реальність в тому, що ця компанія недофінансувалась десятиріччями, а коли ми прийшли – чудес не буває… За рахунок чого збільшувати обсяги буріння, інтенсифікації?" – зазначив Прохоренко.

Головним результатом діяльності нинішнього керівництва "Укргазвидобування", на думку голови правління, став правильний шлях розвитку компанії.

"Те, що вдалося зробити швидко, так це сфокусувати компанію вже у 2015 році на тих напрямках, які провідні міжнародні компанії розвивають, наприклад інтенсифікація, які не розвивалися в "Укргазвидобуванні"… Ми створили фундамент для більш суттєвого зростання цього року, і я вважаю це нормальним здобутком", – наголосив Олег Прохоренко.

Нагадаємо, за останні півтора роки діяльності "Укргазвидобування" зростання видобутку природного газу становило 0,5%. Зокрема у 2016 році приріст склав 77 мільйонів кубометрів від загального обсягу у 14,605 мільярдів кубометрів палива.



Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у травні 2016 року заявив, що ринкова ціна на газ до 2020 року дасть змогу за плановими показниками на 8 мільярдів кубометрів збільшити видобуток.



Як повідомляли ЗМІ, щомісячний дохід голови правління "Укргазвидобування" Олега Прохоренка становить близько 1 мільйона гривень.