Тваринництво на півострові продовжує скорочуватись. Після анексії фермери не мають доступної кормової бази. А тут ще й нова напасть – африканська чума свиней, яка прийшла одночасно з російською окупацією.

Африканську чому знайшли на півночі півострова в Роздольницькому районі, після цього знищили всіх свиней у радіусі 20 км. Людям сплатили компенсацію 99 рублів за кілограм живої ваги. За рік через карантин знищили кожну тринадцяту свиню.

Торік через африканську чому свиней оголосили надзвичайну ситуацію, на всіх ринках заборонили продаж свинини, фермери втрачали гроші.

Сільські жителі вийшли на протест з вимогою скасувати карантин. За два місяці російський глава Криму скасував надзвичайну ситуацію. Місцеві жителі стверджують, що чуми не було і свиней знищили для того, щоб чиновники, які мають великі свинокомплекси мали нові ринки збуту.

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