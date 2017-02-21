Чуркіна в ООН вшанували хвилиною мовчання з ініціативи України

Відкриваючи засідання Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі, представник України при ООН Володимир Єльченко запропонував вшанувати хвилиною мовчання смерть постпреда при ООН Віталія Чуркіна.

У лютому Україна головує в Раді безпеки ООН, відповідну пропозицію він вніс як головуючий на початку засідання.

Дорогі колеги, як ви знаєте, учора Рада ухвалила заяву для преси у зв'язку зі смертю постійного представника Російської Федерації в ООН. Як президент Ради безпеки, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання смерть посла Віталія Чуркіна,

– сказав Єльченко.

Після хвилини мовчання представник російської делегації сказав, що російські дипломати "вдячні за теплі слова і виражене співчуття у зв'язку з непоправною втратою, яку зазнала Росія".

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Натомість пропагандистські російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Україна заблокувала чи наклала вето на заяву ООН про смерть Чуркіна. У відповідь постпред України при ООН риторично запитав у своєму Twitter, хто ж танцює на могилі.

Let me simply ask-who is dancing on the grave? https://t.co/QtGUtLTKXZ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 лютого 2017 р.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого стало відомо, що у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін.