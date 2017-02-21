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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Чуркіна в ООН вшанували хвилиною мовчання з ініціативи України

19:53, сьогодні 310 Читать новость на русском
Єльченко як головуючий оголосив хвилину мовчання
Єльченко як головуючий оголосив хвилину мовчання / Getty images

Відкриваючи засідання Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі, представник України при ООН Володимир Єльченко запропонував вшанувати хвилиною мовчання смерть постпреда при ООН Віталія Чуркіна.

У лютому Україна головує в Раді безпеки ООН, відповідну пропозицію він вніс як головуючий на початку засідання.

Дорогі колеги, як ви знаєте, учора Рада ухвалила заяву для преси у зв'язку зі смертю постійного представника Російської Федерації в ООН. Як президент Ради безпеки, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання смерть посла Віталія Чуркіна,
– сказав Єльченко.

Після хвилини мовчання представник російської делегації сказав, що російські дипломати "вдячні за теплі слова і виражене співчуття у зв'язку з непоправною втратою, яку зазнала Росія".

Читайте також: Росія знову бреше: Радбез ООН ухвалив заяву щодо смерті Чуркіна ще 20 лютого

Натомість пропагандистські російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Україна заблокувала чи наклала вето на заяву ООН про смерть Чуркіна. У відповідь постпред України при ООН риторично запитав у своєму Twitter, хто ж танцює на могилі.

Нагадаємо, ввечері 20 лютого стало відомо, що у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін.

Теги: Україна Політика Російська пропаганда ООН Віталій Чуркін
Джерело: 24 Канал
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