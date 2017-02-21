Чуркіна замінить негидлива людина, – російський політик

Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін добре порався з роботою, покладеною на нього Кремлем: він був носієм сучасної ідеології брехні РФ і пропаганди.

Про це в коментарі виданню "Апостроф" заявив лідер російської опозиційної політичної партії "Західний Вибір" Костянтин Боровий.

Тут головне – негидливість. У команді Путіна вже давно включився і працює механізм відбору: туди йдуть люди негидливі, готові здійснювати будь-які вчинки заради кар'єри і грошей. Не думаю, що Чуркін сильно відрізнявся від кого-небудь у цій команді. Це – час негидливих людей,

– вважає Боровий.

На його думку, замінити Чуркіна буде багато охочих.

Читайте також: Лавров згадав цікавий факт про Чуркіна

Це колишні порядні люди: ті, хто готові брехати, готові здійснювати негарні вчинки. Таких багато – негативний відбір, він включився свого часу і добре працює на депутатах. Вороненков, скажімо, і проголосувати за приєднання Криму і притулку при цьому попросити – це негидлива людина. Це люди, які готові з гною зробити пам'ятник Путіну,

– додав Боровий.

Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.