Чверть мільйона людей у Луганську залишились без води, – ОБСЄ

Близько 250 тисяч людей в окупованому Луганську залишилися без чистої води.

Про це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила у Facebook. Воду відключили після чергової аварії на Петрівській водонасосній станції. Там трапився прорив трубопроводу. В ОБСЄ додали, що представники місії здійснювали моніторинг режиму припинення вогню для, щоб працівники водоканалу змогли провести ремонтні роботи. У місії зазначили, що ремонтні роботи тривають. Читайте також: Окупований Луганськ й далі отримуватиме воду з України

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