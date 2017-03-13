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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Cиловий розгін Торецького редуту – це повернення до практик Януковича, — заява “Самопомочі”

20:25, сьогодні 21
Представники
Представники "Самопомочі" під час візиту до блокувальників / Соцмережі

У фракції "Самопоміч" вважають силовий розгін Торецького редуту блокади свідченням того, що влада України працює в інтересах окупанта, захищаючи кривавий бізнес та принижуючи ветеранів, які відстояли країну в 2014 році.

Про це йдеться на офіційному сайті політсили.

"Олігархічна влада України виконала наказ Кремля та пішла проти людей. Зухвало, незаконно та криваво. Ми розцінюємо це як повернення до найгірших практик оточення Януковича", – йдеться у повідомленні.

Крім того, "Самопоміч" застерігає МВС та Антитерористичний центр СБУ від наступних провокацій силового протистояння всередині країни.

"Фракція "Самопоміч" вимагає звільнення затриманих людей та відставки міністра МВС Авакова та керівника АТЦ СБУ Малікова за застосування сили проти ветеранів, які вирвали Україну з пазурів Кремля в 2014 і продовжують це робити зараз, попри корумповану владу", – наголошують політики.

Також фракція нагадала про важливість ухвалення Верховною Радою закону "Про тимчасово окуповану територію України".

Парламент має довести, що в Україні є 226 проукраїнських депутатів, спроможних визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю на крові. "Самопоміч" наголошує, що внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту є персональною відповідальністю голови Верховної Ради,
– підкреслили представники політичної сили.

Читайте також: У СБУ зробили заяву щодо затримання блокувальників у Кривому Торці

Теги: Верховна Рада Війна на Донбасі Самопоміч Україна Політика Блокада
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