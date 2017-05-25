"Cмотрящий" за бізнесом Курченка арештований з альтернативою вийти під заставу, – Матіос

Екс-глава податкової в Харківській області Станіслав Денисюк, який був "смотрящим" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка, заарештований з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривень.

Відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва. Про це головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Затриманий вчора генерал-лейтенант Денисюк – арешт або застава 100 мільйонів 320 тисяч гривень (рішення суду)", – написав він.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Також головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка.