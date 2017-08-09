15:37
9 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія без долара. Коричневе море в Сочі
Вєсті Кремля
21:27, 8 серпня
Вєсті.UA. Модернізація Ради. Конкурс пісень про кримський міст
Вєсті.UA
19:27, 8 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 14:00: Потяг протаранив авто на Закарпатті. Проект
Випуск новин
15:02, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Counter terrorists win: неочікуваний "вид спорту" незабаром може увійти до Олімпійських ігор

14:14, сьогодні 632 Читать новость на русском
Кадр з мультсеріалу
Кадр з мультсеріалу "Південний парк" / Фото з вільних джерел

Кіберспорт як рівна з усіма іншими дисциплінами може увійти в програму літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Про це заявив член Міжнародного олімпійського комітету Тоні Естанге, пише Associated Press. На його думку, неможливо змінити факт інтересу молоді до комп'ютерних ігор, які переросли у самостійні змагання. Тому куди краще наводити мости та взаємодіяти

Заодно, додав він, це хороший спосіб нарешті дізнатися, чому кіберспорт користується таким ажіотажем та популярністю.

У вересні, на 130 сесії МОК в Лімі, столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року офіційно назвуть Париж. Остаточний список видів спорту, які будуть представлені на ОІ в столиці Франції, оголосять після Олімпіади 2020 року в Токіо.

Читайте також: У Китаї "стратили" незгідних з режимом чат-ботів: машини повстали проти комунізму і режиму

Варто зазначити, що це вже не перша подібна пропозиція. У квітні цього року про можливе включення кіберспорту в олімпійську програму заявляла голова комісії спортсменів МОК Анджела Руджеро.

Теги: LifeStyle Інтернет
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отказ Грибаускайте от общения с Порошенко – признак разочарования в Украине
сьогодні, 15:02 Отказ Грибаускайте от общения с Порошенко – признак разочарования в Украине
Михайло Подоляк 2768
Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні
сьогодні, 14:02 Небезпечні кілометри: шокуюча статистика ДТП в Україні
1729
Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
сьогодні, 12:05 Україна та подвійне громадянство – навіщо нам це?
Блог Медіа 1418
Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
сьогодні, 10:01 Історія кіборга Донецького аеропорту: коли війна – мати рідна
Катерина Петренко 2558
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": лучшие работники убегают в Россию
Ольга Черненко 2493
Бій Кличко – Джошуа: британець зробив заяву щодо реваншу
 30 квітня , 12:23
Три українські партії заявили про об’єднання
 16 березня , 13:30
Шварценеггер про бій Кличко – Джошуа: Сподіваюсь на реванш
 30 квітня , 13:11
Філатов розповів про іронію долі у смерті Ірини Бережної
 6 серпня , 12:08
Кличко – Джошуа: дата бою і де дивитися
 27 квітня , 16:02
Таке буває, – Віталій Кличко стримано відреагував на програш брата
30 квітня , 10:12
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук