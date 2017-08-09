Counter terrorists win: неочікуваний "вид спорту" незабаром може увійти до Олімпійських ігор

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Кіберспорт як рівна з усіма іншими дисциплінами може увійти в програму літніх Олімпійських ігор 2024 року.
Про це заявив член Міжнародного олімпійського комітету Тоні Естанге, пише Associated Press. На його думку, неможливо змінити факт інтересу молоді до комп'ютерних ігор, які переросли у самостійні змагання. Тому куди краще наводити мости та взаємодіяти
Заодно, додав він, це хороший спосіб нарешті дізнатися, чому кіберспорт користується таким ажіотажем та популярністю.
У вересні, на 130 сесії МОК в Лімі, столицею літніх Олімпійських ігор 2024 року офіційно назвуть Париж. Остаточний список видів спорту, які будуть представлені на ОІ в столиці Франції, оголосять після Олімпіади 2020 року в Токіо.
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Варто зазначити, що це вже не перша подібна пропозиція. У квітні цього року про можливе включення кіберспорту в олімпійську програму заявляла голова комісії спортсменів МОК Анджела Руджеро.