Covfefe: комік створив відеоролик про друкарську помилку Трампа

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Нещодавно американський президент Дональд Трам опублікував у себе в твіттері-запис зі словом "covfefe", яке всі характеризують як якусь помилку в дописі. Користувачі та знаменитості вже почали шукати відповідь на загадку президента США, але найкраще свій пошук зміг показати відомий комік Тревор Ной.
В Twitter-дописі Дональда Трампа була опублікована така фраза: "Незважаючи на постійний негативний прес сovfefe".
Тому комік зняв цілий трейлер до невідомого слова "Covfefe". У титрах до відеоролика так і говориться: "Засновано на реальній помилці".
У відео розповідається історія про хлопця Ковфіфі, над яким всі сміються через безглузде ім’я. Він відправляється з Африки в Америку через океан, коли дізнається про загадкове послання в твіттері президента США.
Нагадаємо, що 31 травня Трамп у Твіттері створив запис із невідомим словом "covfefe", яке миттю кинулись обговорювати у соцмережах. Ведучі новин з усього світу також намагались розгадати неіснуюче слово "covfefe", а про "помилковий" пост Трампа прокоментувала і сама Гілларі Клінтон.