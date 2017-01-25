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Cуд арештував дані мобільних операторів у справі Януковича

14:58, сьогодні 583 Читать новость на русском
ВІктор Янукович
ВІктор Янукович / Фото з відкритих джерел

Печерський суд Києва постановив арештувати інформацію про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану.

Про це повідомляють Українські новини.

У Генпрокуратурі пояснюють, що ці дані потрібні для розслідування двох кримінальних проваджень. Зокрема, щодо перевищення службових повноважень правоохоронцями під час подій Євромайдану та створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації.

Зазвичай, мобільні оператори зберігають інформацію про з'єднання абонентів лише три роки. Однак слідчі прокуратури досі не визначили конкретних осіб, дані про яких матимуть значення для розслідування.

Тому попросили суд арештувати інформацію про всі телефонні дзвінки з 18 січня по 16 березня 2014 року. Однак наразі ухвали у єдиному судовому реєстрі ще не оприлюднили.

Нагадаємо, генпрокурор повідомив, що суд у справі про держзраду, де ключовою фігурою є Віктор Янукович, розпочнеться у лютому цього року.

Теги: Україна Віктор Янукович Печерський суд Києва
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