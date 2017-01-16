Дах новенької спортивної арени обвалився під час матчу юнацьких команд

На спортивній арені у Чехії, яку збудували зовсім нещодавно, раптово обвалився дах. Інцидент трапився у невеликому містечку Чешска-Тршебова, що неподалік від кордону із Польщею.

На момент події у приміщенні було приблизно 80 людей. Усім їм вдалося вчасно втекти. Адже стеля впала на землю за лічені секунди.

Легкі травми отримали двоє підлітків. Вони брали участь у чемпіонаті із флорболу. Дітей одразу ж госпіталізували.

Дизайнер арени запевнив – під час будівництва дотримувались усіх стандартів. Тож він не розуміє що спричинило обвал. За його словами, перед тим на даху був 25-сантиметровий шар снігу. Але він би не зміг призвести до таких наслідків.