Дах новенької спортивної арени обвалився під час матчу юнацьких команд
11:10, сьогодні 246 Читать новость на русском
На спортивній арені у Чехії, яку збудували зовсім нещодавно, раптово обвалився дах. Інцидент трапився у невеликому містечку Чешска-Тршебова, що неподалік від кордону із Польщею.
На момент події у приміщенні було приблизно 80 людей. Усім їм вдалося вчасно втекти. Адже стеля впала на землю за лічені секунди.
Легкі травми отримали двоє підлітків. Вони брали участь у чемпіонаті із флорболу. Дітей одразу ж госпіталізували.
Дизайнер арени запевнив – під час будівництва дотримувались усіх стандартів. Тож він не розуміє що спричинило обвал. За його словами, перед тим на даху був 25-сантиметровий шар снігу. Але він би не зміг призвести до таких наслідків.
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