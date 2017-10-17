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Daimler відкликає понад мільйон автомобілів Mercedes-Benz

07:09, сьогодні 435 Читать новость на русском
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Понад мільйон автомобілів марки Mercedes відкличуть по всьому світу в майстерні через неполадки в розподільній скриньці подушок безпеки.

Зокрема, 400 тисяч автомобілів будуть відкликані в Великобританії, кілька сотень тисяч – у Німеччині. Відкликанню підлягатимуть автомобілі класів A, B, C, E, а також CLA, GLA і GLC, що надійшли в продаж в період між 2011 nf 2017 роками, повідомляє DW.

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Причиною рішення про відкликання автомобілів Mercedes-Benz стала несправність, через яку може неправильно спрацьовувати система розгортання подушок безпеки. Через необґрунтованого розгортання цих подушок вже кілька водіїв отримали удари.

За словами прес-секретаря концерну, проблема виникає тільки "в рідкісних випадках", і самі подушки безпеки не є бракованими.

До слова, нещодавно компанія Tesla заявила про відкликання 11 тисяч автомобілів Model X.

Теги: Mercedes-Benz
Джерело: 24 Канал
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