Daimler відкликає понад мільйон автомобілів Mercedes-Benz

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Понад мільйон автомобілів марки Mercedes відкличуть по всьому світу в майстерні через неполадки в розподільній скриньці подушок безпеки.
Зокрема, 400 тисяч автомобілів будуть відкликані в Великобританії, кілька сотень тисяч – у Німеччині. Відкликанню підлягатимуть автомобілі класів A, B, C, E, а також CLA, GLA і GLC, що надійшли в продаж в період між 2011 nf 2017 роками, повідомляє DW.
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Причиною рішення про відкликання автомобілів Mercedes-Benz стала несправність, через яку може неправильно спрацьовувати система розгортання подушок безпеки. Через необґрунтованого розгортання цих подушок вже кілька водіїв отримали удари.
За словами прес-секретаря концерну, проблема виникає тільки "в рідкісних випадках", і самі подушки безпеки не є бракованими.
До слова, нещодавно компанія Tesla заявила про відкликання 11 тисяч автомобілів Model X.