Далекобійник зі США заспівав саркастичну пісню про катастрофу літака Росії

Американський далекобійник українського походження Вадим Дубовський записав на відео нову пісню, присвячену катастрофі російського військово-транспортного літака Ту-154 з ансамблем Александрова на борту.
Відповідне відео опубліковане на YouTube.
Співчуття довго не чекайте від "жидо-бандери","хохла"! Ви Крим скоріш поверніть, скидайте убивцю-х...йла!,
– cпіває Дубовський.
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Нагадаємо, уранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який прямував до Сирії. На його борту перебували 92 людини.
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