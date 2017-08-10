"Дали по зубах": волонтери показали, як бійці АТО вдарили по техніці бойовиків з дрона

Волонтери з організації "Повернись живим" опублікували відеозапис, на якому показано прицільне влучання українських військових по позиції бойовиків. Зазначимо, що точність вогню забезпечував дрон.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці волонтерської спільноти.

"Пропонуємо вашій увазі невеличке відео з нещодавно доставленого нашим бійцям коптера. Перші вильоти дали моментальний результат і трохи по зубах вічно загубленим військам ворожої "недоімперії", – мовиться у повідомленні волонтерів.

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Зазначається, що бійці АТО виявили свіжу підготовану позицію бойовиків, куди останні підігнали зенітну установку для чергового вечірнього обстрілу українських військових.

"Пристрілочний постріл, точне корегування з квадрокоптера і попадання прямо в ціль", – зазначається у повідомленні.