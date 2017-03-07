09:23
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00: Російські хакери.
Випуск новин
00:26, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Данилюк назвав дату отримання нового траншу від МВФ

08:14, сьогодні 241 Читать новость на русском
Черговий транш від МВФ
Черговий транш від МВФ / politeka

Вже наприкінці березня Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Вашингтоні, пише Укрінформ.

Зараз остаточно повинна бути вирішена дата засідання Ради директорів (МВФ, – "24") це буде, швидше за все, 20-22 (березня, – "24"), може трохи пізніше,
– наголосив міністр.

Данилюк уточнив, що рішення про виділення траншу приймається не раніше, ніж через два тижні після погодження оновленого меморандуму про взаєморозуміння. Міністр сподівається, що меморандум буде узгоджено в ході його візиту у Вашингтон.

Читайте також: МВФ зробив важливу для України заяву

До того ж, він уточнив, що оновлений меморандум з МВФ включатиме в себе нові вимоги щодо пенсійної, земельної і банківської реформ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 4 березня схвалив виділення Україні траншу в розмірі одного мільярда доларів.

Теги: гроші Україна Міністерство фінансів України Олександр Данилюк МВФ Транш МВФ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
сьогодні, 08:15 "Дело Насирова" – приговор и судебной системе, и НАБУ, и УПК
Вероніка Міронова 976
Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
сьогодні, 06:10 Насіровка: головні скандальні історії Романа Насірова
Блог Медіа 1411
НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
6 березня, 22:30 НАБУ треба підтримати: ніхто до них не доводив до суду голову податкової
Max Kolezznikov 921
6 березня, 21:00 "Збройові барони": кому продають свою зброю США та Росія
948
Московский патриархат повесят на шею Одесской области
6 березня, 20:54 Московский патриархат повесят на шею Одесской области
Злой Одессит 2623
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Стали відомі деталі ДТП з позашляховиком, який збив дітей
17 січня , 00:18
Гранату кинули у натовп людей на Чернігівщині
 10 жовтня 2016 , 14:13
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
 8 березня , 17:30
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук