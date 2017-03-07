Данилюк назвав дату отримання нового траншу від МВФ

Вже наприкінці березня Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Вашингтоні, пише Укрінформ.

Зараз остаточно повинна бути вирішена дата засідання Ради директорів (МВФ, – "24") це буде, швидше за все, 20-22 (березня, – "24"), може трохи пізніше,

– наголосив міністр.

Данилюк уточнив, що рішення про виділення траншу приймається не раніше, ніж через два тижні після погодження оновленого меморандуму про взаєморозуміння. Міністр сподівається, що меморандум буде узгоджено в ході його візиту у Вашингтон.

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До того ж, він уточнив, що оновлений меморандум з МВФ включатиме в себе нові вимоги щодо пенсійної, земельної і банківської реформ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 4 березня схвалив виділення Україні траншу в розмірі одного мільярда доларів.