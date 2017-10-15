Данилюк розповів як вираховуватиметься ціна на газ для українців після переговорів з МВФ

Українська сторона веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо формули розрахунку ціни на газ для внутрішніх споживачів.

Про це після зустрічі з у керівництвом МВФ заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає "Інтерфакс".

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За словами міністра ні українська сторона, ні МВФ не наполягають на певній формулі розрахунку.

У нас в програмі зафіксовано один ключовий принцип, що ціни повинні бути на рівні імпортного паритету. Це означає, що ціни, за якими газ продається в Україні, повинні відповідати цінами на газ, який імпортується в Україну. Тому ми дивимося на ціну газу, імпортованого в Україну, а не який-небудь орієнтир, типу біржі, і приймаємо це як базу. Це те, з чим ми приїхали, це і є імпортний паритет", – пояснив міністр.

При цьому, формула розрахунку ціни на газ буде діяти до повної лібералізації ринку. Однак яка сума вийде в кінцевому результаті, у міністерстві спрогнозувати не можуть.

"Як це порахувати, до чого це призведе – це зараз в роботі. Але ключове – це зафіксувати цей принцип, щоб ми не пішли в хибному напрямку, і тут у нас є повне взаєморозуміння з МВФ", – резюмував Данилюк.

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