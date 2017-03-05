Данилюк заявив про "необмежені можливості" для зловживань у ДФС

За чинних умов державна фіскальна служба має усі можливості для зловживань, передовсім за допомогою контролю над базами даних та ІТ-системою.

Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив в інтерв’ю ДТ.

Що таке IT-системи в нашій ДФС? Це необмежені можливості щось комусь підправити, укинути якийсь ПДВ, щось дописати або видалити. І при цьому ніхто не може їх перевірити. У них – замкнутий цикл,

– пояснив міністр.

Данилюк додав, що навіть якщо й хтось виявить якісь підозри про зловживання, то після подачі відповідного запиту ДФС зачистить усі сліди.

Потім навіть якщо хтось одержить доступ до IT-системи, він уже нічого не знайде,

– переконаний міністр.

За таких умов, на думку Данилюка, оптимальним виходом є передача баз даних ДФС у підпорядкування Мінфіну. Натомість ДФС він пропонує залишити лише сервісну функцію.

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