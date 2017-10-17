Давлением на компании S.Group в СБУ занимается соратник организатора расстрелов на Майдане, – на Рыбалка

Для политического давления на оппозиционного политика СБУ использует уголовное дело, которым выжимали взятки из многих бизнесменов, а руководит процессом глава управления СБУ в Сумской области Владислав Косинский, бывший соратник обвиненного в госизмене соорганизатора расстрелов на Майдане в 2014 году Сергея Ганжи.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Рыбалка, информирует "ДС".

В компаниях его семьи в Днепре СБУ накануне проводила обыски якобы по подозрению в финансировании терроризма.

"Как мне стало известно, при проведении в понедельник, 16 октябре обысков и арестов … следователи УСБУ в Сумской области использовали те же производства, по которым они осуществляют регулярное давление на бизнес по всей стране. Фактически речь идет о масштабном вымогательстве денег у предпринимателей за закрытие этих дел. Выяснилось, что в рамках этого производства управления СБУ в Сумской области обращается в суд с требованием разрешить обыск в разных компаниях по всей территории Украины. Впоследствии в судебном порядке большинство таких разрешений, предоставленных преимущественно одним из местных судов в Сумах – "тихо" отменяются. И СБУ их опротестовывает! То есть либо они десятки раз ошибались, или успешно собирают взятки", – написал С. Рыбалка.

Он также напомнил, кто руководит Управлением СБУ в Сумской области. "Это соратник объявленного в розыск за государственную измену руководителя департамента "Т" СБУ при Януковиче Сергея Ганжи Владислав Косинский. Он лично подбрасывал мне наркотики в моей квартире во время фальсификации дел против бизнеса в 2013-2014 годах. Он знает, что у меня есть свидетели этих событий, потому что тогда мы задокументировали эту фальсификацию. Косинский вместе с Ганжой были одними из разработчиков и реализовали план провокаций на евромайдан, чему есть многочисленные свидетельства и в самой СБУ. Тем не менее, в отличие от бежавшего в Россию Ганжи, Косинский пошел вверх по карьерной лестнице", – написал С. Рыбалка.

Он добавил, что уже был на личном приеме у председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и предупреждал его о возможных провокациях от его подчиненных, которые имеют прямое отношение к преступной власти, а именно главы УСБУ в Сумской области Владислава Косинского.

"Сегодня господин Грицак должен найти силы и политическую волю, чтобы признать: спецслужбы используют конкретные дела для давления на бизнес, "придумывая" обвинения в финансировании терроризма вместо того, чтобы бороться с настоящими террористами. Более того, есть все основания подозревать, что эти же люди могут быть агентами российских спецслужб. Господин Грицак должен или вычистить СБУ от оборотней и агентов, или должен уйти в отставку. Рано или поздно все эти схемы станут материалами серьезного судебного процесса. Скрыть ничего не удастся!", – написал С. Рыбалка.

Он также опубликовал ряд постановлений суда, с помощью которых СБУ осуществляет давление на бизнес.