Де діти зі зброєю виходять на сцену: промовисте відео

Зазвичай діти зі зброєю виходять на сцену в тих країнах, де панує тоталітарний військовий режим.

Відповідний ролик опублікувало "Радіо Свобода".

Видання також зазначає, що діти зі зброєю виходять на сцену в таких країнах, як Північна Корея, Палестина, Пакистан і окупований Росією Крим.

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Нагадаємо, нещодавно мережу неабияк вразило відео з концерту, який відбувся з нагоди третьої річниці так званого "приєднання" Криму до Росії – під час одного з номерів діти вийшли зі зброєю в руках.