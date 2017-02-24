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Де дивитись кіно українською мовою: з'явився новий сервіс

16:30, сьогодні 1025 Читать новость на русском
Netflix
Netflix / Фото з відкритих джерел

Декілька українців запустили платформу локалізації відео DubFellows, що збирає переклади незалежних студій і авторів українською, російською та іншими мовами.

Як повідомляють у Watcher, наразі такий проект дозволяє переглядати лише серіали з локалізованою звуковою доріжкою на Netflix, але тільки через плагін для браузера Chrome. Зараз на сервісі доступно 15 серіалів з озвучкою.

З розвитком проекту розробники планують забезпечити озвучкою весь вміст Netflix: проект дозволяє авторам озвучки додатково заробити, розміщаючи її на DubFellows.

Бізнес-модель проекту побудована на підписці, тому користувачам пропонують сплачувати символічну ціну – по 1 долару на місяць, а перші 14 днів пробного періоду є безкоштовними.

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Теги: LifeStyle Кіно
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