Де і як українці вшановували пам'ять Степана Бандери: фото та відео
21:24, сьогодні 1357 Читать новость на русском
1 січня одразу у кількох містах України відбулася факельна хода, приурочена пам’яті Степана Бандери.
Факельною ходою Бандеру вшанували у Києві, також такий марш відбувся і в Слов’янську.
Більше сотні людей пройшли факельним "Маршом честі" в Одесі.
На марш з факелами вийшли і жителі Запоріжжя. Організаторами заходу став Запорізький осередок всеукраїнської громадської організації "Сокіл".
Неординарно вшанували Бандеру і в Вінниці. Там активісти з патріотичними гаслами вивісили величезну відкритку з портретом провідника.
У Львові та Івано-Франківську відбулися офіційні заходи – віче та молебні.
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Джерело: 24 Канал
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