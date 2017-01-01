Де і як українці вшановували пам'ять Степана Бандери: фото та відео

1 січня одразу у кількох містах України відбулася факельна хода, приурочена пам’яті Степана Бандери.

Факельною ходою Бандеру вшанували у Києві, також такий марш відбувся і в Слов’янську.

#Славянск Стартует факельное шествие в честь годовщины Дня рождения Бандеры pic.twitter.com/dI4ewxfb94 — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 1 січня 2017 р.

Більше сотні людей пройшли факельним "Маршом честі" в Одесі.

На марш з факелами вийшли і жителі Запоріжжя. Організаторами заходу став Запорізький осередок всеукраїнської громадської організації "Сокіл".

Неординарно вшанували Бандеру і в Вінниці. Там активісти з патріотичними гаслами вивісили величезну відкритку з портретом провідника.

З днем народження, Бандеро!

Величезною листівкою розміром 5х6м. Національний Корпус міста Вінниця привітали Бандеруhttps://t.co/lBs5kPe2BG pic.twitter.com/IqwJ5vTD1E — АЗОВ (@Polk_Azov) 1 січня 2017 р.

У Львові та Івано-Франківську відбулися офіційні заходи – віче та молебні.

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