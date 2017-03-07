Де лікуватимуть важкохворих із зони АТО

Важкохворих цивільних із зони проведення АТО лікуватимуть у Запоріжжі. Область долучилася до проекту "Допомога йде", який ініціювали дніпровські лікарі та волонтери спільно зі Збройними силами.

Хворих жителів Донбасу братимуть на облік військові і місцева влада. Пацієнтів вивозитимуть із зони обстрілів військовою технікою і передаватимуть лікарям.

Запорізька обласна лікарня вже прийняла перших хворих. Там на пересадку нирки чекає жінка, яка через невчасну допомогу ледь не померла на окупованій території.

Наступного тижня до Запоріжжя на лікування привезуть близько 20-ти дітей із Ясинуватського району Донецької області.

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