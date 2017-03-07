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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Де лікуватимуть важкохворих із зони АТО

20:16, сьогодні 117 Читать новость на русском

Важкохворих цивільних із зони проведення АТО лікуватимуть у Запоріжжі. Область долучилася до проекту "Допомога йде", який ініціювали дніпровські лікарі та волонтери спільно зі Збройними силами.

Хворих жителів Донбасу братимуть на облік військові і місцева влада. Пацієнтів вивозитимуть із зони обстрілів військовою технікою і передаватимуть лікарям.

Запорізька обласна лікарня вже прийняла перших хворих. Там на пересадку нирки чекає жінка, яка через невчасну допомогу ледь не померла на окупованій території.

Наступного тижня до Запоріжжя на лікування привезуть близько 20-ти дітей із Ясинуватського району Донецької області.

Читайте також: У лікарню Дніпра доправили 13 бійців, троє – важкопоранені

Теги: Україна Запоріжжя Лікування АТО
Джерело: 24 Канал
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