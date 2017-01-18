Де можна пірнути в ополонку в Києві: повний список

19 січня православні українці відзначають Хрещення Господнє – у цей день освячують воду, в тому числі, в річках і озерах.
Вважається, що купання в ополонці очищає від гріхів і забезпечує здоров’ям на цілий рік. Пірнути в ополонку зможуть і мешканці столиці, для цього будуть облаштовані спеціальні місця, пише "Знай".
Гідропарк
Одне з найулюбленіших місць для купання серед моржів (станція метро "Гідропарк").
Оболонська набережна
Гуляння пройдуть біля Св.Покровського собору, вулиця Прирічна, 5-а (станція метро "Мінська").
Голосіївський парк
Урочистості відбудуться біля Св.Покровського Голосіївського монастиря (станція метро "Либідська", "Голосіївська").
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Парк Дружби народів
Тут пройде "Моржі Fest". У програмі заходу – майстер-класи з моржування. Старт о 13:00 (станція метро "Петрівка").
Мамаєва слобода
В 11:00 тут відбудеться Велике освячення води на озері біля церкви (станція метро "Шулявська").
Пирогово
З ранку в старовинній церкві Архангела Михаїла відбудеться літургія освячення води. Вхід платний – 40 грн (станція метро "Либідська").
Озеро Тельбін
Обряд освячення води відбудеться біля церкви Різдва Христового на проспекті Павла Тичини.
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