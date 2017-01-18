Де можна пірнути в ополонку в Києві: повний список

19 січня православні українці відзначають Хрещення Господнє – у цей день освячують воду, в тому числі, в річках і озерах.

Вважається, що купання в ополонці очищає від гріхів і забезпечує здоров’ям на цілий рік. Пірнути в ополонку зможуть і мешканці столиці, для цього будуть облаштовані спеціальні місця, пише "Знай". Гідропарк Одне з найулюбленіших місць для купання серед моржів (станція метро "Гідропарк"). Оболонська набережна Гуляння пройдуть біля Св.Покровського собору, вулиця Прирічна, 5-а (станція метро "Мінська"). Голосіївський парк Урочистості відбудуться біля Св.Покровського Голосіївського монастиря (станція метро "Либідська", "Голосіївська"). Читайте також: Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні Парк Дружби народів Тут пройде "Моржі Fest". У програмі заходу – майстер-класи з моржування. Старт о 13:00 (станція метро "Петрівка"). Мамаєва слобода В 11:00 тут відбудеться Велике освячення води на озері біля церкви (станція метро "Шулявська"). Пирогово З ранку в старовинній церкві Архангела Михаїла відбудеться літургія освячення води. Вхід платний – 40 грн (станція метро "Либідська"). Озеро Тельбін Обряд освячення води відбудеться біля церкви Різдва Христового на проспекті Павла Тичини.

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