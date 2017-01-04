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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Де на Закарпатті ускладнено рух автомобілів: перелік автошляхів

18:00, сьогодні 11
Робота рятувальників
Робота рятувальників / ДСНС

Негода на Закарпатті призвела до того, що рятувальникам довелося обмежити рух на частині доріг області.

За повідомленням ДСНС, через погіршення погодних умов на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ – Чоп, Н13 Львів – Самбір – Ужгород, Н09 Мукачево – Рогатин – Львів, Р21 Долина-Хуст.

Також на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту обмежений. Транспорт, який рухається у зазначених напрямках, направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту.

За повідомленням рятувальників, лише за сьогоднішній день, 4 січня, вже відбуксирували 50 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області.

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Слід зазначити, що на вихідні в Україні синоптики прогнозують різке похолодання, а у Карпатах можливі лавини.

Теги: Україна Негода в Україні Погода Новини Закарпаття ДСНС
Джерело: 24 Канал
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