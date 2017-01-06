Де найбільше лютуватиме негода в Україні: дані синоптиків

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Хуртовини
Хуртовини / Фото з відкритих джерел

В Укргідрометцентрі заявили, що 6 та 7 січня очікується, що висота снігового покриву збільшиться до 30-35 сантиметрів.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання міжвідомчого оперативного штабу держкомісії з питань ТЕБ та НС щодо ускладнення погодних умов.

За його словами, сильно сніжититме на Одещині та Миколаївщині, де висота снігового покриву зросте до 35 сантиметрів.

Під час різдвяних свят також очікується серйозне ускладнення погодних умов у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській та Сумській областях: сильні снігопади, хуртовини і снігові замети.

Внаслідок цього висота снігового покриву збільшиться від 20 до 30 сантиметрів.

Щодо Чернігівщини, Київщини та Вінничини – там висота снігового покриву збільшиться до 13-19 сантиментрів.

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У Києві 6 січня очікуються пориви вітру до 15-20 м/с і хуртовини. Температура опуститься до -15-17 морозу.

А на Різдво у столиці погода ще погіршиться – буде сильний снігопад та хуртовини. Температура вночі сягне -17-19, вдень – -14-16. Також буде вітряно.

Нагадаємо, у ДСНС попередили українців, що на Святвечір прийдуть сильні снігопади, хуртовини та снігові замети, а стовпчик термометра опуститься до -30.

А в акваторії Чорного моря оголосили штормове попередження.

Теги: Україна Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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