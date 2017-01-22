Де найгарячіше було минулої доби на Донбасі

Упродовж минулої доби бойовики Донбасу здійснили 33 обстріли позицій Збройних сил України.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку гаряче було у Водяному, по якому терористи били за допомогою мінометів.

Крім того, з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному.

Зауважимо, що по Лебединському вогонь вів і снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.

Щодо Луганського напрямку, то тут від ударів з мінометів постраждало Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівка, Валуйське, та Новозванівка.

Додамо, що втрат серед наших військових немає.

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